В Екатеринбурге показали гибридный УАЗ «Профи»

Над гибридным автомобилем совместно со специалистами научно-технического центра Ульяновского автозавода трудились и эксперты ФГУП «НАМИ». Эта машина построена на базе нового грузовичка «Профи» полной массой до 3,5 тонн, серийное производство которого стартует в сентябре нынешнего года.

Гибридная силовая установка экспериментального автомобиля включает в себя бензиновый атмосферный двигатель, стартер-генераторную 84-киловаттную установку, 105-киловаттный электромотор с крутящим моментом до 469 Нм, а также высоковольтную батарею и вспомогательные устройства распределения и трансформации электроэнергии. Отмечается, что исключительно на электротяге машина может преодолеть до 100 километров.

Помимо этого, как сообщает пресс-служба УАЗ, этот автомобиль умеет распознавать дорожные знаки, светофоры и пешеходов, определяет расстояние до впереди идущего автомобиля и предупреждает водителя о выходе из занимаемой полосы.

Однако дорожные испытания предсерийного УАЗ «Профи», укомплектованного гибридной силовой установкой, начнутся лишь в 2019 году. А значит в продаже эта модификация появится еще не скоро.