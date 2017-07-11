Хетчбэк Nissan Leaf приедет в Россию

– Nissan активно изучает рынок и готовится к выводу на рынок России своего электрического бестселлера Nissan Leaf, — сообщили в пресс-службе российского офиса. Однако никаких подробностей, в том числе ориентировочных сроков появления машины у дилеров, раскрывать не стали.

Наиболее вероятно, что речь идет о следующем поколении электрокара, премьера которого состоится в следующем году. Напомним, ранее портал «АвтоВзгляд» писал, что при оформлении экстерьера новинки японцы используют некоторые штрихи концепта IDS, который был представлен компанией в Токио в 2015 году. При этом основные дизайнерские решения новинка все же позаимствует у своего предшественника.

Что же касается технических характеристик хетчбэка, разработчики установят новую аккумуляторную батарею емкостью в 60 кВт/ч, что позволит увеличить запас хода до 320—400 километров при идеальных условиях эксплуатации. Больше на сегодняшний день о новинке ничего неизвестно.