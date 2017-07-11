Новый седан Lucid Air превзошел Tesla Model S

Как сообщает портал New Atlas, американцы тестировали Lucid Air на гоночной трассе в штате Огайо. Этот автомобиль по сравнению с предыдущей версией отличается перенастроенной пневматической подвеской, а также отсутствием электронного ограничителя скорости.

Напомним, ранее портал «АвтоВзгляд» писал, что компания Lucid Motors анонсировала цену этого электрокара. Так, за седан с приводом на заднюю ось, 400-сильным мотором и системой автономного управления покупателям придется выложить как минимум 60 000 долларов.

Конкурент Tesla Model S может похвастать четырьмя сенсорными экранами в салоне автомобиля, аудиосистемой с десятью динамиками, светодиодными фарами и 19-дюймовыми колесами. За дополнительную плату можно оснастить машину более емкими аккумуляторами, панорамной крышей, функциями подогрева, массажа и вентиляции всех сидений, а также акустической системой с 29 динамиками — стоимость автомобиля «в полном фарше» превысит 100 000 долларов.

Заказы на новый Lucid Air уже принимаются, но первые машины доберутся до своих владельцев не раньше второй половины 2019 года.