Правительство дает 10% скидки на автомобиль за наличие детей

На официальном сайте российского Белого дома опубликованы поправки в постановление о льготном кредитовании покупателей новых машин. Теперь гражданам, у кого есть не менее двух детей и кто приобретает машину в первые в жизни, полагается 10-процентная скидка от стоимости приобретаемого автомобиля.

«Предусматривается продолжение в 2017 г. программы льготного автокредитования и реализация новых адресных мер поддержки автомобильной промышленности. В рамках новых программ автокредитования будет предоставляться право на дополнительную единовременную скидку в размере 10% стоимости приобретаемого автомобиля гражданам, имеющим двух или более несовершеннолетних детей („Семейный автомобиль“), и гражданам, приобретающим первый раз автомобиль в собственность („Первый автомобиль“)», — гласит текст документа. В рамках утвержденных мер поддержки власти рассчитывают на реализацию не менее 58 350 автомобилей. На эти цели в бюджете заложены 3,75 млрд. рублей.