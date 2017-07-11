УАЗ в 2,5 раза снизил цену ТО для Patriot

Ульяновский автозавод объявил, что с июля 2017 года во всех официальных центрах марки действуют единые розничные цены на техническое обслуживание и запасные части для автомобилей УАЗ. Так, стоимость первого ТО для УАЗ Patriot упала с 12 000 рублей до 4 727 ₽ для всех регионов РФ, за исключением Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга. Для столичных регионов первое ТО Patriot обойдется в 5 367 рублей.

Второе ТО UAZ Patriot теперь составляет 7 232 рублей вместо 18 000 рублей ранее. Для Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга ценник составит 8 512 рублей. В стоимость ТО включены все необходимые технические работы и расходные материалы. Срок проведения технического обслуживания в любом официальном центре составляет один рабочий день с момента приема автомобиля на сервисный центр УАЗ.