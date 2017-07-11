В России начинаются продажи обновленного Skoda Rapid

Фото: Skoda
Уже на следующей неделе, а именно 22 июля, в шоу-румах российских дилеров Skoda появится обновленный лифтбэк Rapid. Минимальная цена автомобиля, пережившего рестайлинг, составляет 604 000 рублей.
Виктория Базылева

Как портал «АвтоВзгляд» уже писал ранее, моторный ряд обновленного Skoda Rapid включает в себя три бензиновых двигателя мощностью в 90, 110 и 125 л. с., агрегатированных с пятиступенчатой «механикой» и шестидиапазонным «автоматом». Среди электронных ассистентов, отвечающих за безопасность, можно выделить систему стабилизации курсовой устойчивости ESC, трехточечные ремни с преднатяжителями, а также шесть подушек безопасности.

Впрочем, российские дилеры уже принимают предварительные заказы на посвежевший «Рапид», который в нашей стране продается в пяти комплектации. Обзавестись чешским лифтбэком в базовой комплектации Entry можно по цене от 604 000 рублей, в то время как топовая версия Monte Carlo обойдется уже как минимум в 847 000 рублей.

Стоит, однако, отметить, что Skoda запустила и уникальную кредитную программу, благодаря которой можно приобрести обновленную модель с ежемесечным платежом в размере 7499 рублей. Причем этим предложением могут воспользоваться и молодые водители в возрасте от 21 года, чей трудовой стаж составляет в сумме не менее 12 месяцев.

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11 июля 2017
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