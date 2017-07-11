В России начинаются продажи обновленного Skoda Rapid

Как портал «АвтоВзгляд» уже писал ранее, моторный ряд обновленного Skoda Rapid включает в себя три бензиновых двигателя мощностью в 90, 110 и 125 л. с., агрегатированных с пятиступенчатой «механикой» и шестидиапазонным «автоматом». Среди электронных ассистентов, отвечающих за безопасность, можно выделить систему стабилизации курсовой устойчивости ESC, трехточечные ремни с преднатяжителями, а также шесть подушек безопасности.

Впрочем, российские дилеры уже принимают предварительные заказы на посвежевший «Рапид», который в нашей стране продается в пяти комплектации. Обзавестись чешским лифтбэком в базовой комплектации Entry можно по цене от 604 000 рублей, в то время как топовая версия Monte Carlo обойдется уже как минимум в 847 000 рублей.

Стоит, однако, отметить, что Skoda запустила и уникальную кредитную программу, благодаря которой можно приобрести обновленную модель с ежемесечным платежом в размере 7499 рублей. Причем этим предложением могут воспользоваться и молодые водители в возрасте от 21 года, чей трудовой стаж составляет в сумме не менее 12 месяцев.