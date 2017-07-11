Веселые картинки: как Ford Sollers отмечает 15-летний юбилей

Фото Ford
Завод Ford Sollers во Всеволожске (Ленинградская область) отмечает 15-летний юбилей. В момент основания в июне 2002 года это был первый в России завод иностранного бренда, производящий автомобили по технологии полного цикла. К настоящему моменту во Всеволожске произведено уже более 700 000 автомобилей Ford Focus трех поколений и Ford Mondeo четвертого и пятого поколений. Портал «АвтоВзгляд» и российское представительство Ford отметили это событие выпуском комикса.
Михаил Ростарчук

Производство на заводе во Всеволожске началось в 2002 году, когда с конвейера начали сходить Ford Focus первого поколения. Автомобиль стал бестселлером в России и первой «народной» иномаркой, отличавшейся высочайшим уровнем качества, безопасности и надежности. Уже скоро объемы выпуска Ford Focus достигли 100 000 единиц в год, а в 2011 году был продан полумиллионный автомобиль.

В 2009 году во Всеволожске стартовало производство бизнес-седана Ford Mondeo четвертого поколения. Автомобиль с ярким динамичным дизайном, богатым оснащением и широким выбором двигателей и трансмиссий вошел в число лидеров сегмента по продажам. В 2015 году с конвейера начали сходить седаны пятого поколения с еще более эффектной внешностью, отделкой салона премиум-класса и набором инновационных технологий. К настоящему моменту во Всеволожске произведено уже более 60 000 автомобилей Ford Mondeo обоих поколений.

Инфографика Ford

С момента основания завода его производственная мощность выросла более чем в 5 раз и в настоящее время составляет 162 000 автомобилей в год. На предприятии установлено самое современное оборудование, включая роботов и различные испытательные стенды.

В связи с этой важной датой Ford Sollers совместно с редакцией портала «АвтоВзгляд» собрали самые необычные факты о производстве автомобилей во Всеволожске и представили их в виде наглядной инфографики — ведь процесс производства автомобилей бывает совсем нескучным.

Инфографика Ford

Например, кто бы мог подумать, что даже на заводах есть «скрипачи», а автомобили пытаются сломать, даже не успев их полностью собрать. Однако при всем этом производство автомобиля — высокотехнологичный процесс, который требует высокой точности и учета множества нюансов.

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11 июля 2017
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