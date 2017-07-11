Веселые картинки: как Ford Sollers отмечает 15-летний юбилей

Производство на заводе во Всеволожске началось в 2002 году, когда с конвейера начали сходить Ford Focus первого поколения. Автомобиль стал бестселлером в России и первой «народной» иномаркой, отличавшейся высочайшим уровнем качества, безопасности и надежности. Уже скоро объемы выпуска Ford Focus достигли 100 000 единиц в год, а в 2011 году был продан полумиллионный автомобиль.

В 2009 году во Всеволожске стартовало производство бизнес-седана Ford Mondeo четвертого поколения. Автомобиль с ярким динамичным дизайном, богатым оснащением и широким выбором двигателей и трансмиссий вошел в число лидеров сегмента по продажам. В 2015 году с конвейера начали сходить седаны пятого поколения с еще более эффектной внешностью, отделкой салона премиум-класса и набором инновационных технологий. К настоящему моменту во Всеволожске произведено уже более 60 000 автомобилей Ford Mondeo обоих поколений.