Британцы рассекретили новый гиперкар Aston Martin Valkyrie

Так, по сравнению с прототипом, премьера которого состоялась в минувшем году, предсерийный Aston Martin Valkyrie обзавелся щеткой стеклоочистителя и светодиодными фарами. Кроме того, британцам удалось значительно улучшить аэродинамику машины, благодаря дополнительным элементам. Как утверждают представители компании, экстерьер этой версии на 95% соответствует облику серийного гиперкара.

Что же до интерьера, то автомобиль сможет похватать съемным рулем с переключателями и дисплеем, на который выводится необходимая информация о состоянии транспортного средства. Стоит отметить, что традиционных боковых зеркал у Valkyrie не будет — вместо них в паре с двумя небольшими экранами, расположенными в районе передних стоек, трудятся камеры заднего вида.

В движение построенный на углепластиковом шасси гиперкар приводит 1000-сильный 6,5-литровый V12. На разгон до 320 км/ч новинке требуется 10 секунд, при том что на полную остановку с этой же скорости машине хватит всего 5 секунд.