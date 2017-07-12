Opel присоединится к PSA Group в августе

По данным издания Autocar, PSA Group уже получила одобрение на покупку Opel/Vauxhall у Антимонопольного ведомства Европейского союза. Согласно договору, французы обзаведутся не только достаточно популярной маркой, но и 11 заводами, расположенными в Европе, а также инженерным центром GM, который находится в Германии.

Как только сделка закроется, PSA Group станет вторым по величине европейским автопроизводителем. Напомним, что на сегодняшний день лидером является концерн Volkswagen, доля которого составляет 17% от общего объема рынка. В настоящее же время «ПСА» третьи — на второй строчке пока еще держится альянс Renault-Nissan.

Ранее управляющий директор «Пежо Ситроен Рус» Александр Мигаль в разговоре с корреспондентом портала «АвтоВзгляд» сообщил, что в нашей стране продажи автомобилей марки Opel, вероятнее всего, возобновляться не будут. О том, почему французы не хотят видеть «Опель» на российском рынке, можно прочитать здесь.