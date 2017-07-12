Tesla откроет 100 новых сервисных центров

Фото: electrek.co
На прошлой неделе в США стартовало серийное производство нового «доступного» электрокара Tesla Model 3 — первые автомобили передадут владельцам уже 28 июля. В связи с расширением модельного ряда в компании намерены открыть еще 100 сервисных центров по всему миру.
Виктория Базылева

Так, согласно информации, опубликованной в официальном профиле Tesla в Twitter, американский производитель электрокаров планирует расширить парк выездных машин технической помощи до 350 единиц и увеличить количество сервисных центров с 150 до 250.

Напомним, ранее портал «АвтоВзгляд» писал, что Tesla задумалась о создании в России официального представительства, а также нескольких сервисных центров в Москве и Санкт-Петербурге. В компании считают, что это может способствовать повышению объема продаж в нашей стране, несмотря на «неподъемные» цены на электромобили и неразвитую инфраструктуру.

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12 июля 2017
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