Tesla откроет 100 новых сервисных центров

Так, согласно информации, опубликованной в официальном профиле Tesla в Twitter, американский производитель электрокаров планирует расширить парк выездных машин технической помощи до 350 единиц и увеличить количество сервисных центров с 150 до 250.

Напомним, ранее портал «АвтоВзгляд» писал, что Tesla задумалась о создании в России официального представительства, а также нескольких сервисных центров в Москве и Санкт-Петербурге. В компании считают, что это может способствовать повышению объема продаж в нашей стране, несмотря на «неподъемные» цены на электромобили и неразвитую инфраструктуру.