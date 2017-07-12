UAZ Pickup будет поставляться в Кот-д’Ивуар

Как сообщила пресс-служба ульяновского производителя, Генеральный секретарь STAR АUTO SA Венанс Асамуа отметил:

— Бренд UAZ сейчас набирает популярность в африканских странах, и мы очень заинтересованы в ульяновских внедорожниках. Особый интерес для нас представляют автомобили UAZ Pickup. Благодаря своим характеристикам — высокой проходимости, качеству и надежности — на африканском рынке UAZ будет вне конкуренции.

Ему вторит генеральный директор компании Кинаниа Гуй-Ролан Уасенан:

— Мы очень впечатлены продукцией завода и могу точно сказать: мы нашли то, что искали. Уверен, наше партнерство будет успешным.

По оценке директора по экспорту ульяновского предприятия Андрея Дорофеева, общая емкость этого региона составляет 240 тысяч автомобилей с потенциалом продаж в 20–30 тысяч автомобилей для российских компаний. В качестве перспективных направлений для себя ульяновцы рассматривают в первую очередь Гану, Кот-д’Ивуар, Камерун, Сенегал, Нигерию и Демократическую Республику Конго.