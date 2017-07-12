Какие модели в 2017 году навсегда покинули Россию

Подобные резкие телодвижения автопроизводители предпринимают неохотно, и только в крайних случаях. Обычно это свидетельствует вовсе не о плохом качестве автомобилей, а о низком спросе на них. Хотя бывают и варианты.
Volkswagen Golf
Вот типичный пример того, как замечательная модель не нашла в России своего места. Поскольку она не была локализована, цена импортируемых экземпляров оказалась неконкурентоспособна. При этом ни к дизайну, ни к управляемости, ни к эргономичности «Гольфов» претензий нет и быть не может.
Nissan Patrol
Примерно такая же история случилась сщо знаменитым когда-то внедорожником. В первом квартале его продажи составили всего 35 единиц. Надо заметить, что интегрированная в силовую структуру кузова рама, пневмоподвеска, электронная блокировка дифференциала мало способствуют популярности автомобиля у заядлых джиперов.
Brilliance Н230
Модель — что в кузове седан, что в кузове хетчбэк — не пользовались даже минимальным спросом. За весь прошлый год их было продано 26 экземпляров, за шесть месяцев года нынешнего — 13 штук. Другими словами, остановлены продажи этих автомобилей или продолжаются — принципиального различия тут нет.
FIAT 500 не уходит
Что касается FIAT 500, об уходе которого с российского рынка поторопились объявить некоторые СМИ, то в официальном представительстве марки порталу «АвтоВзгляд» категорически опровергли эту информацию. В ближайшее время в Россию поступит новая партия этих автомобилей.
Кстати сказать, Volkswagen Touareg вопреки появившимся сообщениям собирается покидать вовсе не нашу страну, а Америку — по крайней мере, так утверждает портал MotorTrend.