Какие модели в 2017 году навсегда покинули Россию

FIAT 500 не уходит

Что касается FIAT 500, об уходе которого с российского рынка поторопились объявить некоторые СМИ, то в официальном представительстве марки порталу «АвтоВзгляд» категорически опровергли эту информацию. В ближайшее время в Россию поступит новая партия этих автомобилей.

Кстати сказать, Volkswagen Touareg вопреки появившимся сообщениям собирается покидать вовсе не нашу страну, а Америку — по крайней мере, так утверждает портал MotorTrend.