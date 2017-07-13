Mercedes попался на «дизельгейте» как последний Volkswagen

Германская прокуратура подозревает немецкий автогигант Daimler в том, что он за последние восемь лет продал по всему миру множество своих машин с дизельными моторами, которые умели занижать показатели вредных выбросов. Как сообщает немецкая Sueddeutsche Zeitung, за период с 2008 по 2016 год Daimler продал в Европе и США более 1 млн. легковых машин и фургонов Mercedesс с такими дизельными двигателями.

Прокуратура уже провела обыски в офисе компании, которая согласилась сотрудничать со следствием. Напомним, что в аналогичной ситуации пару лет назад оказался и концерн Volkswagen. На точно таких же манипуляциях с программным обеспечением дизельных моторов его поймали власти США. Результатом стали многомиллиардные штрафы и компенсационные выплаты владельцам дизельных моделей VW и Audi в США. Заметим также, что «дизельгейт» вокруг Volkswagen спровоцировал аналогичные расследования в отношении Daimler, Renault других автопроизводителей.