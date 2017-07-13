Обновленный Toyota Land Cruiser Prado рассекретили в Китае

Китайские автомобильные СМИ распространили новые фотографии обновленного внедорожника Toyota — Land Cruiser Prado. Машина должна появиться в продаже на рыке КНР в октябре 2017-го. Рестайлинговый Prado получил новую фальшрадиаторную решетку, головную оптику, другие бампера и светодиодные противотуманки.

Задние фонари также получили новую форму. Салон внедорожника обзавелся новой приборной панелью и «мультимедийкой» с сенсорным экраном увеличенного размера. Кроме того, дизайнеры переработали форму селектора КП и оформление блока управления климатом. С технической точки зрения Land Cruiser Prado останется прежним. Полноприводная трансмиссия с 6-диапазонным «автоматом» буде приводиться в от бензиновых 2,7-, 3,5- и 4-литровых бензиновых моторов и дизелей, объемом 3 и 2,8 литра.