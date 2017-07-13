Опубликованы изображения нового российского спорткара Marussia B3

Максим Шершенев, московский студент-дизайнер, пофантазировал на тему, какой могла бы стать новая спортивная Marussia B3, если бы компания не прекратила свою деятельность. Как мы видим, концептуальная «тройка» позаимствовала у своих предшественниц своеобразные треугольные фары и фонари, низкую крышу и «острые» линии кузова.

В целом же, надо сказать, автомобиль принял достаточно грозный вид. Кстати, дизайнер «оснастил» машину тем же шестицилиндровым 420-сильным мотором Cosworth, который трудился под капотами B1 и B2.

Напомним, что российская компания «Маруся Моторс», во главе которой стоял шоумен Николай Фоменко, обанкротилась в апреле 2014 года. За семь лет производителю удалось выпустить всего 18 машин, безуспешно поучаствовать в «Формуле-1» и набрать огромное количество кредитов на общую сумму в 65 000 000 рублей.