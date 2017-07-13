Polestar готовит к премьере свой первый автомобиль

Как сообщает Autocar, компания Polestar намерена создать как минимум одну, а то и две модели, которые будут выпускаться исключительно на заказ. Одной из них станет «горячее» купе с кузовом, выполненным преимущественно из углеродного волокна.

Под капотом новинки, по предварительным данным, «поселится» 600-сильная электрическая установка, другие же подробности в настоящее время не раскрываются. О второй машине на сегодняшний день также ничего неизвестно. Вероятнее всего, Polestar презентует свой первый автомобиль уже в сентябре на Франкфуртовском моторшоу.

Напомним, ранее портал «АвтоВзгляд», что Polestar начнет работу над собственными электромобилями, продолжая при этом создавать и «заряженные» модификации моделей Volvo. Новые машины на электрической тяге в первую очередь будут ориентированы на рынки США и Китая.