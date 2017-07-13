В России стартовали продажи Lexus LC 500

Заднеприводное купе Lexus LC 500 безальтернативно оснащается пятилитровым 477-сильным V8 и десятиступенчатым «автоматом» с режимом ручного переключения скоростей. В основу автомобиля легла новая модульная платформа GA-L, благодаря которой инженеры смогли улучшить динамические показатели и управляемость машины. К слову сказать, LC 500 разгоняется до сотни всего за 4,7 секунды, а его пиковая скорость составляет 270 км/ч.

Список оснащения модели включает в себя восемь подушек безопасности, адаптивную подвеску, а также обогрев передних сидений, лобового стекла, боковых зеркал и рулевого колеса. Кроме того, новинка порадует покупателей полностью светодиодной передней оптикой, парктрониками, спортивными креслами и алюминиевыми накладками на педали. Нельзя не отметить и премиальную аудиосистему Mark Levinson с 13 динамиками.

Остается лишь добавить, что цветовая гамма экстерьера Lexus LC 500 представлена семью оттенками, а салон отделан черной, красной или бежевой кожей с карбоновыми вставками.