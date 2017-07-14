Испанцы выпустят гиперкар Boreas с 1000-сильной гибридной установкой

Как сообщает портал Motor1, в настоящее время испанцы завершают разработку Boreas, внося последние штрихи. Подробности о силовом агрегате новинки пока не раскрываются, однако предполагается, что в движение машину будут приводить гибридная установка, развивающая свыше 1000 сил. На разгон до сотни автомобилю потребуется менее трех секунд, а его пиковая скорость составит 380 км/ч. Кроме того, максимальный запас хода «Бореоса» исключительно на электрической тяге будет равен 100 километрам.

Судя по фотографиям, передние колеса у автомобиля 20-дюймовые, а задние — 21-дюймовые. В целом гиперкар, кузов которого состоит преимущественно из углеродного волокна, выглядит достаточно оригинально и интересно, особенно сочетание насыщенного синего цвета с ярко-салатовыми акцентами.

Так, DSD Design & Motorsport планирует выпустить Boreas крайне ограниченным тиражом в 12 автомобилей, разработанных индивидуально для каждого клиента. К сборке первого гиперкара должны приступить уже в декабре.