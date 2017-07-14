KIA Ceed следующего поколения замечен в Германии

На дорогах Германии замечен KIA Ceed следующего поколения, проходящий последние этапы «обкатки» перед запуском в серийное производство. Судя по шпионским фотографиям машины в камуфлированной окраске и обвешанной маскирующими матами, новый Ceed получит, как минимум, новую оптику, бампера и фальшрадиаторную решетку.

Ранее сообщалось, что линейка моторов модели будет включать в себя бензиновые агрегаты объемом 1,4 литра (турбированный мощностью 138 и атмосферный в 100 л. с.), а также литровый турбомотор мощностью 120 л. с. Для европейского рынка будут предложены дизеля мощностью 133, 110 и 95 л. с. Ожидается, что официальный дебют нового KIA Ceed состоится осенью на автосалоне во Франкфурте.

Представители российского офиса KIA не смогли прокомментировать корреспонденту портала АвтоВзгляд сообщение о новом Ceed, сославшись на отсутсвие информации по этому вопросу.