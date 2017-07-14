Microsoft установит Skype на автомобили BMW

Как сообщает Microsoft, благодаря Skype for Business водители BMW 5-й серии смогут подключаться к запланированным видеоконференциям автоматически, не отвлекаясь при этом на ручной набор номера. Кроме того, мультимедийную систему iDrive «научат» синхронизироваться с календарями, контактами и списками дел сервиса корпоративной почты Microsoft Exchange — что также очень удобно для тех, кто проводит много времени в машине.

Поначалу новые функции появится на баварских «пятерках» во Франции, Германии, Великобритании и США. Но спустя некоторые время приложениями обзаведутся автомобили в других странах.

– Мы предлагаем своим клиентам широкий спектр цифровых услуг, призванных помогать водителям справляться с повседневными делами, не выходя из машины. Интеграция новых приложений (например, Microsoft Exchange и Skype for Business) позволит автомобилисту решать некоторые рабочие вопросы, пока он находится в пути, — сказал Дитер Май, старший вице-президент по цифровым продуктам и услугам BMW.