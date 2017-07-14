УАЗ отзывает половину машин, выпущенных с 2014 года

Отзывные акции — это, конечно, хорошо. Но все же нельзя забывать, об огромном количестве жалоб «счастливых» владельцев ульяновских изделий на свои автомобили, которые вечно ломаются, ржавеют, возгораются, взрываются, запчасти на ходу теряют… По большому счету, «Патриоты», «Пикапы» и прочие ульяновские поделки даже машинами то нельзя назвать.

Эту проблему нужно решать иначе, искать «корень зла» непосредсвенно на заводе. К примеру, проверить условия, в которых собираются автомобили, выявить уровень квалификации работников конвейера, изучить процессы производства.

Отзыв половины проданных за три года машин — это крах и позор производителя, а также тревожный колокол для властей. Ведь сотни тысяч наших соотечественников ежедневно подвергают себя и других смертельной опасности, садясь за руль своих ненадежных УАЗов.