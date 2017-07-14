УАЗ отзывает половину машин, выпущенных с 2014 года

Фото: УАЗ
Ульяновский автомобильный завод объявляет о проведении в России масштабной отзывной кампании, охватывающей порядка 70 000 автомобилей «Патриот», «Пикап» и «Карго». На потенциально дефектных машинах обнаружены проблемы с проводкой и сцеплением.
Виктория Базылева

Под сервисную акцию подпадает около 70 000 автомобилей «Патриот», «Пикап» и «Карго», реализованных в период с марта 2014 по настоящее время. Примечательно, что согласно данным Ассоциации европейского бизнеса (AEB), всего за этот период российскими дилерами УАЗ было продано 160 373 единицы — то есть ульяновцы отзывают практически половину(!) машин, выехавших из автосалонов за последние три года.

– Причиной отзыва транспортных средств являются некорректно уложенные жгуты проводов датчика кислорода и укладка трубок сцепления, — говорится в сообщении «Росстандарта».

Специалисты дилерских центров произведут проверку автомобилей и в случае необходимости абсолютно бесплатно для владельцев устранят неисправности.

Фото: crusaders.co.in

Отзывные акции — это, конечно, хорошо. Но все же нельзя забывать, об огромном количестве жалоб «счастливых» владельцев ульяновских изделий на свои автомобили, которые вечно ломаются, ржавеют, возгораются, взрываются, запчасти на ходу теряют… По большому счету, «Патриоты», «Пикапы» и прочие ульяновские поделки даже машинами то нельзя назвать.

Эту проблему нужно решать иначе, искать «корень зла» непосредсвенно на заводе. К примеру, проверить условия, в которых собираются автомобили, выявить уровень квалификации работников конвейера, изучить процессы производства.

Отзыв половины проданных за три года машин — это крах и позор производителя, а также тревожный колокол для властей. Ведь сотни тысяч наших соотечественников ежедневно подвергают себя и других смертельной опасности, садясь за руль своих ненадежных УАЗов.

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14 июля 2017
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