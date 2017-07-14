УАЗ отзывает половину машин, выпущенных с 2014 года

Под сервисную акцию подпадает около 70 000 автомобилей «Патриот», «Пикап» и «Карго», реализованных в период с марта 2014 по настоящее время. Примечательно, что согласно данным Ассоциации европейского бизнеса (AEB), всего за этот период российскими дилерами УАЗ было продано 160 373 единицы — то есть ульяновцы отзывают практически половину(!) машин, выехавших из автосалонов за последние три года.
– Причиной отзыва транспортных средств являются некорректно уложенные жгуты проводов датчика кислорода и укладка трубок сцепления, — говорится в сообщении «Росстандарта».
Специалисты дилерских центров произведут проверку автомобилей и в случае необходимости абсолютно бесплатно для владельцев устранят неисправности.