АВТОВАЗ отложил начало продаж LADA Vesta SW Cross

Как порталу «АвтоВзгляд» сообщили собственные источники, начало продаж LADA Vesta SW Cross откладывается до четвертого квартала нынешнего года. Ориентировочно машина появится у дилеров в октябре-ноябре, но точная дата пока не называется. Кроме того, не раскрываются и цены новинки — прайс-листы АВТОВАЗ анонсирует осенью, ближе к старту продаж.

Напомним, что помимо фирменного иксобразного дизайна, LADA Vesta SW и ее кросс-версия получили ряд конструктивных доработок. В частности, они обзавелись перенастроенными подвесками, увеличенным до 203 мм клиренсом, защитным пластиковым обвесом, а также модернизированной системой рулевого управления. Кроме того, новые «Весты» могут похвастать кнопкой открывания пятой двери, задними дисковыми тормозами и запираемым лючком топливного бака.

Ранее тольяттинцы рассекретили и интерьер новинок, который выполнен в единой концепции с дизайном кузова. Посмотреть, что из себя представляет салон машин, можно здесь.