АВТОВАЗ отложил начало продаж LADA Vesta SW Cross

Фото: АВТОВАЗ
Новый «внедорожный» универсал LADA Vesta SW Cross должен был появиться в шоу-румах официальных дилеров еще летом, однако тольяттинцы отложили старт продаж на сентябрь. Теперь же представители АВТОВАЗа заявили, что обзавестись автомобилем россияне смогут не раньше октября-ноября.
Виктория Базылева

Как порталу «АвтоВзгляд» сообщили собственные источники, начало продаж LADA Vesta SW Cross откладывается до четвертого квартала нынешнего года. Ориентировочно машина появится у дилеров в октябре-ноябре, но точная дата пока не называется. Кроме того, не раскрываются и цены новинки — прайс-листы АВТОВАЗ анонсирует осенью, ближе к старту продаж.

Напомним, что помимо фирменного иксобразного дизайна, LADA Vesta SW и ее кросс-версия получили ряд конструктивных доработок. В частности, они обзавелись перенастроенными подвесками, увеличенным до 203 мм клиренсом, защитным пластиковым обвесом, а также модернизированной системой рулевого управления. Кроме того, новые «Весты» могут похвастать кнопкой открывания пятой двери, задними дисковыми тормозами и запираемым лючком топливного бака.

Ранее тольяттинцы рассекретили и интерьер новинок, который выполнен в единой концепции с дизайном кузова. Посмотреть, что из себя представляет салон машин, можно здесь.

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17 июля 2017
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