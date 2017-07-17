Японцы тестируют новый Nissan Leaf на дорогах общего пользования

Судя по представленным порталом Inside EVs снимкам, новый Nissan Leaf станет чуть больше предшественника. При этом в оформлении экстерьера дизайнеры использовали некоторые штрихи модели Micra, а также концепта IDS, который был представлен японской компанией в 2015 году в Токио.

Помимо прочего, новый Leaf оборудован системой ProPILOT Park — ультразвуковыми датчиками и камерами, с помощью которых автомобиль без труда может осуществить параллельную, диагональную или перпендикулярную парковку передним и задним ходом даже в самых, казалось бы, непростых условиях.

Что же касается технических характеристик хетчбэка, японцы установят новую аккумуляторную батарею емкостью в 60 кВт/ч, что позволит увеличить запас хода до 320—400 километров при идеальных условиях эксплуатации. Больше на сегодняшний день о новинке ничего неизвестно.

Напомним, ранее портал «АвтоВзгляд» писал, что Nissan Leaf нового поколения может появиться и на российском рынке. Об этом представители японской компании объявили на международной промышленной выставке «Иннопром» в Екатеринбурге.