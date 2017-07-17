Опубликованы тизерные изображения нового Mitsubishi Expander

Глядя на фотографии, которые опубликовал портал Indian Autos Blog, можно сказать, что кроссоверообразный минивэн Mitsubishi Expander обзавелся узкими светодиодными фарами, огромными противотуманками и L-образными фонарями. Как сообщают индонезийские СМИ, в движение новинку приводит 1,5-литровый бензиновый двигатель, позаимствованный у хетчбэка Colt. Мотор безальтернативно агрегатируется с бесступенчатой коробкой передач, в то время как привод — исключительно передний.

Конкурентами нового Expander сами Mitsubishi называют кроссовер Honda BR-V и минивэн Toyota Avanza. Известно, что производство модели наладят на заводе в индонезийском городе Бекаси. Поначалу новинка будет продаваться исключительно в Юго-Восточной Азии, однако спустя некоторое время минивэн может приехать и в Европу.