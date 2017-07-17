В интернете появились изображения Renault Megane RS четвертого поколения

Судя по патентным изображениям, которые появились на французском автомобильном форуме Worldscoop, мощный Renault Megane с шильдиком RS значительно отличается от предшественника не только силовым агрегатом, но и внешне. Так, этот автомобиль обзавелся перелицованным передним бампером, большими воздухозаборниками, увеличенными колесными арками, а также новой светодиодной оптикой и спортивной выхлопной системой.

По данным издания Carscoops, в движение новинку приводит двухлитровый бензиновый мотор мощностью более 300 л. с., агрегатированный с шестиступенчатой роботизированной коробкой передач. Прочие подробности относительно французского хот-хетча пока не раскрываются.