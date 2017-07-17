В интернете появились изображения Renault Megane RS четвертого поколения

Фото: worldscoop.forumpro.fr
Пользователи форума Worldscoop опубликовали патентные изображения «заряженного» Renault Megane RS четвертой генерации. По предварительным данным, премьера хетчбэка состоится на Франкфуртовском автосалоне в сентябре.
Виктория Базылева

Судя по патентным изображениям, которые появились на французском автомобильном форуме Worldscoop, мощный Renault Megane с шильдиком RS значительно отличается от предшественника не только силовым агрегатом, но и внешне. Так, этот автомобиль обзавелся перелицованным передним бампером, большими воздухозаборниками, увеличенными колесными арками, а также новой светодиодной оптикой и спортивной выхлопной системой.

По данным издания Carscoops, в движение новинку приводит двухлитровый бензиновый мотор мощностью более 300 л. с., агрегатированный с шестиступенчатой роботизированной коробкой передач. Прочие подробности относительно французского хот-хетча пока не раскрываются.

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17 июля 2017
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