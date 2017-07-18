Audi прекратила продажи A4 и A5 Sportback

Как сообщает издание Autoexpress, Audi внесла некоторые корректировки в настройки двухлитровых TFSI и 3,0-литровых V6 TFSI, что повлекло за собой изменение показателей уровня выброса вредных веществ в атмосферу. Ингольштадтский производитель приостановил реализацию A4, A5 Sportback, S4 и S5 Sportback в странах Евросоюза на время проведения необходимой сертификации. Отмечается, что традиционно эта процедура занимается порядка 1—2 месяцев.

Так, в ближайшее время европейские автомобилисты не смогут оставлять заказы на выше перечисленные модели. А тем, кто успел сделать это раньше, придется смириться с серьезно увеличившимися сроками доставки.

Остается лишь добавить, что в России продажи Audi A4, A5 Sportback и S5 Sportback продолжаются. А модель S4, напомним, у нас и вовсе не представлена.