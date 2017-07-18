Автомобили LADA стали дешевле

Так, к примеру, обзавестись LADA Granta, являющейся одной из самых популярных моделей у начинающих водителей, можно по цене от 351 000 рублей (с учетом скидки в 10%). А за более вместительные LADA Vesta и Largus, которые вполне подойдут на роль семейной машины, дилеры попросят 491 310 и 476 910 рублей соответственно.

Напомним, что программа «Семейный автомобиль» подразумевает скидку в размере 10% для покупателей, имеющих не менее двух детей, а «Первый автомобиль» — для граждан, приобретающих машину впервые. Для того, чтобы воспользоваться предложением необходимо предоставить действующее водительское удостоверение и свидетельства о рождении детей или паспорт (для программы «Семейный автомобиль»).

Однако нужно учитывать, что в случае, если у покупателя имеются непогашенные автокредиты или другая машина в собственности (для программы «Первый автомобиль»), дилеры в предоставлении скидки откажут.