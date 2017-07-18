Великолепные «китайцы»: кто спас рынок авто из Поднебесной

Дьявол по-прежнему кроется в мелочах. Объем продаж всего китайского автопрома на территории нашей страны не та велик, поэтому любое, самое мизерное упущение может обернуться на выходе крупной ошибкой. Ситуацию усугубляет еще и то, что представители компаний из Поднебесной порой предпочитают играть в разведчиков на допросе вместо того, чтобы поделиться с журналистами и экспертами вовсе не секретной информацией о своей деятельности.

Собственно говоря, в данном случае я имею в виду следующий момент. То, что при анализе динамики рынка в одну кучу были свалены легковушки и малотоннажные грузовики вроде BAW Tonik и Fenix, или Foton Aumark — полбеды, поскольку этих последних относительно мало, и они не влияют на общую картину.

А вот игнорирование того факта, что компания Haval в прошлом году вовсю уже торговала своими кроссоверами и внедорожниками, выливается в более значимый просчет. В июне прошлого года было реализовано как минимум в два раза меньше машин этого бренда, чем в нынешнем, что делает более вероятной оценку роста продаж «китайцев» в 6,6%, а не в 11%.