Великолепные «китайцы»: кто спас рынок авто из Поднебесной

Фото: Chery
Вопреки утверждениям большинства аналитиков автомобильного рынка, российские продажи новых китайских автомобилей в июне выросли вовсе не на 11%, а почти в полтора раза меньше. Такая коррекция, естественно, еще больше углубляет разрыв между средним показателем по отрасли и достижениями автопрома из Поднебесной. Впрочем, отдельные бренды постарались, чтобы провал не слишком проваливался, как говорил Остап Бендер.
Вадим Устинов

Дьявол по-прежнему кроется в мелочах. Объем продаж всего китайского автопрома на территории нашей страны не та велик, поэтому любое, самое мизерное упущение может обернуться на выходе крупной ошибкой. Ситуацию усугубляет еще и то, что представители компаний из Поднебесной порой предпочитают играть в разведчиков на допросе вместо того, чтобы поделиться с журналистами и экспертами вовсе не секретной информацией о своей деятельности.

Собственно говоря, в данном случае я имею в виду следующий момент. То, что при анализе динамики рынка в одну кучу были свалены легковушки и малотоннажные грузовики вроде BAW Tonik и Fenix, или Foton Aumark — полбеды, поскольку этих последних относительно мало, и они не влияют на общую картину.

А вот игнорирование того факта, что компания Haval в прошлом году вовсю уже торговала своими кроссоверами и внедорожниками, выливается в более значимый просчет. В июне прошлого года было реализовано как минимум в два раза меньше машин этого бренда, чем в нынешнем, что делает более вероятной оценку роста продаж «китайцев» в 6,6%, а не в 11%.

Фото: Lifan

Разница ощутимая, если вспомнить, что в целом рынок поднялся на 15%, и отставание от него из сравнительно небольшого разом превратилось в 50-процентное.

Между прочим, ситуация для производителей из Поднебесной могла сложиться еще хуже. Ведь основной генератор продаж Lifan в июне, можно сказать, дал сбой. Один-единственный процент роста, или дополнительно реализованные 11 автомобилей — это не очень серьезно. Не порадовал и еще один из лидеров, стабильно удерживающий за собой третье место — Geely. Тут случилось откровенное падение на 47%, или на 161 машину. Собственно, удивляться тут нечему. Chery сделала в России серьезный упор на кроссоверах, всерьез озаботившись их качеством.

Из тройки компаний, которые за полгода продали более тысячи авто, только серебряный призер Chery продемонстрировала настоящую волю к победе: +36% или на 161 осчастливленного клиента больше, чем в том же месяце годом ранее. Интереснго, что почти на столько же — на 162 машины — вырос китайский рынок в целом.

Фото: Geely

Остальные производители скорее являются продавцами штучного товара, и их вклад в общее дело не так велик, как те проценты, которыми они гордятся. Скажем, феноменальные 414% роста у Zotye оборачиваются на деле прибавкой в 87 экземпляров, а 267% у Changan в абсолюте оказываются 62 автомобилями. При этом оба этих бренда в сумме продали за полгода всего 1206 машин — в два раза меньше, чем Chery.

Что касается итогов полугодия, то по скорректированным данным в 2017 году всего было реализовано 13 629 легковушек за вычетом упоминавшихся грузовиков. В январе-июне 2016-го своих хозяев нашли 15 618 китайских автомобилей. Это составляет 14,5% падения продаж, а вовсе не 13%. мы учитывали не только уход с рынка бренда Haima, но и прошлогоднюю реализацию автомобилей Haval, объем которой в данном случае известен. Из «большой китайской тройки» вновь лучше всех себя чувствует Chery с минимальными потерями в 2%, или в 48 машин, а хуже — Geely, опустившаяся на 65% или 2023 штуки.

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18 июля 2017
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