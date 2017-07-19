Audi сравнила подержанные машины с женщинами

Видеоролик, подготовленный по заказу Audi, должен был привлечь внимание китайских автомобилистов к программе производителя «Audi с пробегом:plus» (по крайней мере в России она нызвается так). Надо отметить, что с поставленной задачей подрядчики справились блестяще — в общей сложности за сутки этот провокационный клип посмотрели уже больше 50 000 пользователей Youtube.
По сюжету во время церемонии бракосочетания мать жениха подбегает к алтарю и начинает пристально разглядывать невесту — словно выбирает подержанную машину. После чего закадровый голос говорит, что любую Audi с пробегом перед приобретением можно осмотреть самостоятельно.
Китайские зрители пришли в ужас от увиденного, обвинив авторов видеоролика в сексизме. Более того, некоторые пользователи сообщили в комментариях, что после такого никогда не купят машины ингольштадтского производителя. Нынешние же владельцы автомобилей с четырьмя кольцами обещают пересесть на транспортные средства других марок.
Как сообщает Washington Post, представители Audi, в свою очередь, не намерены удалять рекламный ролик из интернета и приносить кому-либо извинения. По их словам, видео снято азиатскими подрядчиками, и в настоящее время руководство компании еще только изучает материал.