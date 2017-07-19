Электромобили и «гибриды» названы небезопасными в России

Стало известно, что Минпромторг России занялся разработкой методики техосмотра электромобилей и «гибридов». Как сообщают «Известия», на данный в техрегламенте отсутствуют требования для новых автомобилей с системами гибридных и электрических моделей. А ведь существует вероятность выхода из строя высоковольтных цепей «гибридов» и электрокаров в ходе их эксплуатации на дорогах, последствия ситуаций с отказом этих элементов во ходе движения почти не изучены.

В связи с этим, ведомство намерено в кратчайшие сроки проанализировать российские и зарубежные стандарты в данной области и разработать методы проверки технического состояния таких машин и разработать новые регламенты. Появление новых регулирующих документов ожидается уже к концу 2017 года. Между тем по дорогам России на данный момент бегает (без каких-либо «электрических» происшествий) около 12 000 «гибридов» и электромобилей с совершенно непроверенными электроцепями!