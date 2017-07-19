Итальянцы рассказали о Maserati GranTurismo второго поколения

Как сообщает издание Autocar, раньше, чем через три года, Maserati GranTurismo нового поколения в продаже не появится. Это связано с тем, что в настоящее время итальянцы разрабатывают модульную платформу для автомобиля, на которой в дальнейшем будут строить и другие модели. Известно, что новая база также ляжет в основу гибридных и полностью электрических модификаций.

Напомним, ранее портал «АвтоВзгляд» писал, что в конце июня Maserati презентовала в Нью-Йорке обновленный GranTurismo. Роскошный автомобиль получил лишь незначительные изменения экстерьера и новый мультимедийный комплекс. Под капотом же GranTurismo никаких изменений не произошло: машина по-прежнему приводится в движение 4,7-литровым V8 производства Ferrari. Напомним, этот мотор развивает мощность в 460 л. с. и максимальный крутящий момент в 520 Нм.