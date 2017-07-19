Когда новый Mercedes-Benz X-Class приедет в Россию

Mercedes-Benz X-Class построен на той же платформе, что и Renault Alaskan и Nissan Navara. Моторная гамма пикапа включает в себя турбированные дизельные двигатели мощностью 163 и 190 л. с., однако в некоторых странах будет продаваться и бензиновая модификация с 165-сильным агрегатом. Кроме того, ожидается, что чуть позже штутгартцы представят и еще одну версию «грузовичка», оснащенную 225-сильным дизельным V6.

В качестве коробки передач — на выбор покупателя — выступает как шестиступенчатая «механика», так и семидиапазонный «автомат», а привод — задний и подключаемый или постоянный полный. Отметим также, что максимальная грузоподъемность X-Class составляет 1,1 тонны.

Новый X-Class располагает множеством систем безопасности, среди которых, помимо прочего, система автоматического торможения, кругового обзора и круиз-контроль с функцией ограничения скорости. Новинка может похвастать и новым мультимедийным комплексом Command с «шайбой», сенсорным дисплеем и возможностью установки SIM-карты для подключения к сети интернет.

В настоящее время Mercedes-Benz анонсировал только стартовую цену X-Class в Германии. Так, приобрести новинку немецкие автомобилисты смогут от 37 294 евро. Российские прайс-листы и комплектации производитель объявит позже, ближе к старту продаж.