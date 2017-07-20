Дилеры присматриваются к рыночной нише автоперекупщиков

– Мы ожидаем, что, если ничего не случится, рынок в этом году вырастет на 7%. Возможно, если программа господдержки заработает успешнее, если ее сумма будет увеличена, рост достигнет 10%, — сообщил президент РОАД Олег Мосеев в ходе пресс-конференции. Кроме того, прогноз ассоциации утверждает, что рынок новых машин в России, опять же, при условии сохранения госпрограмм и неухудшения конъюнктуры, может продемонстрировать по итогам 2017 года рост примерно на 5%.