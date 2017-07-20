Как выглядит LADA Vesta SW Cross в топовой комплектации Exclusive

Фото: vk.com/rcinews
Пользователь социальной сети «ВКонтакте» опубликовал фотографии универсала LADA Vesta SW Cross в топовой комплектации Exclusive. Напомним, что в продаже новый тольяттинский «сарай» появится в октябре-ноябре нынешнего года.
Виктория Базылева

Внешне LADA Vesta SW Cross в версии Exclusive отличается от более доступных комплектаций специальными шильдиками, а также окрашенными в контрастный черный цвет боковыми зеркалами и крышей. В салоне же можно обнаружить глянцевый пластик центральной консоли и ручек дверей того же черного цвета. Более того, «Эксклюзивная» Vesta SW Cross может похвастать креслами, обитыми алькантарой и кожей, и металлическими накладками на педали.

Судя по материалам, представленным подписчиком паблика RCI News, этот автомобиль оснащен 1,8-литровым 122-сильным мотором и пятиступенчатой коробкой передач, что удивительно. Ведь одноименный седан, укомплектованный этим двигателем, предлагается исключительно с пятиступенчатым «роботом». Механическая же КП устанавливается на машины, под капотом которых «трудится» 1,6-литровый 106-сильный агрегат…

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20 июля 2017
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