Купе Porsche 911 Turbo S разогнали до 344 км/ч

Заводской Porsche 911 Turbo S оснащается 3,8-литровым битурбированным мотором мощностью в 607 л. с. и максимальным крутящим моментом в 553 Нм. Сразу отметим, что время тестов этой машины стрелка спидометра выше отметки в 330 км/ч никогда не поднималась.

Мастера тюнинг-ателье Edo Competition поставили новый блок управления двигателем, а также оптимизировали программное обеспечение. Как итог: форсированный силовой агрегат купе развивает 675 силы и 850 Нм крутящего момента. Помимо этого, автомобиль «обули» в 20-дюймовые колеса с кованными дисками и «опустили» на 30 мм.

Тестовые испытания проводились на гоночном треке ATP Papenburg в Германии — там тюнингованный Porsche 911 Turbo S сумел разогнаться до 344 км/ч. Те же результаты журналисты AutoBild получили, прокатившись по трассе в Lausitzring, куда они отправились с целью подтвердить пиковую скорость купе.