Можно ли сэкономить на оригинальных запчастях Mercedes-Benz

Эта старинная присказка приверженцев немецкой марки в конце прошлого века подразумевала, что машины со звездой на капоте практически не нуждаются ни в каком обслуживании, верой и правдой служа владельцу.

Это, конечно, неправильно: без своевременного ТО с использованием качественных запчастей ни тогда, ни сейчас никакая машина долго не прослужит. Другое дело, что в наше время Mercedes действительно «не ломается», остается настоящим Mercedes и радует своего хозяина надежностью и комфортом. Но только при одном бескомпромиссном условии: если при его обслуживании применяются оригинальные запчасти и материалы. Ведь само понятие «оригинальные комплектующие» подразумевает, что производитель ручается: деталь с таким титулом будет работать так, как ей и положено.

Пожалуй, один из самых ярких примеров, на котором обычно наглядней всего прослеживается разница между «оригиналом» и «неоригиналом» — это тормозные колодки. Если с ними что-то не так, ты немедленно это либо услышишь, либо почувствуешь при торможении. Особо любопытные и рукастые могут даже снять их и увидеть проблему непосредственно, благо заменить колодки — операция элементарная. Заминка может быть лишь в том, что оценить, насколько оригинальная запчасть лучше чем неоригинальный аналог, можно лишь сравнивая их поведение на одинаковых машинах в одинаковых условиях эксплуатации. Либо по результатам лабораторных испытаний. Дело это не простое и достаточно затратное. Поэтому такими исследованиями обычно озадачиваются сами автопроизводители, выясняя, что для их машин, в конечном счете, лучше.