Можно ли сэкономить на оригинальных запчастях Mercedes-Benz

«Мерседесы не ломаются!»
Максим Строкер

Эта старинная присказка приверженцев немецкой марки в конце прошлого века подразумевала, что машины со звездой на капоте практически не нуждаются ни в каком обслуживании, верой и правдой служа владельцу.

Это, конечно, неправильно: без своевременного ТО с использованием качественных запчастей ни тогда, ни сейчас никакая машина долго не прослужит. Другое дело, что в наше время Mercedes действительно «не ломается», остается настоящим Mercedes и радует своего хозяина надежностью и комфортом. Но только при одном бескомпромиссном условии: если при его обслуживании применяются оригинальные запчасти и материалы. Ведь само понятие «оригинальные комплектующие» подразумевает, что производитель ручается: деталь с таким титулом будет работать так, как ей и положено.

Пожалуй, один из самых ярких примеров, на котором обычно наглядней всего прослеживается разница между «оригиналом» и «неоригиналом» — это тормозные колодки. Если с ними что-то не так, ты немедленно это либо услышишь, либо почувствуешь при торможении. Особо любопытные и рукастые могут даже снять их и увидеть проблему непосредственно, благо заменить колодки — операция элементарная. Заминка может быть лишь в том, что оценить, насколько оригинальная запчасть лучше чем неоригинальный аналог, можно лишь сравнивая их поведение на одинаковых машинах в одинаковых условиях эксплуатации. Либо по результатам лабораторных испытаний. Дело это не простое и достаточно затратное. Поэтому такими исследованиями обычно озадачиваются сами автопроизводители, выясняя, что для их машин, в конечном счете, лучше.

Один из недавних сравнительных тестов, проведенных специалистами МАДИ по заказу Mercedes-Benz показал, что оригинальные тормозные колодки Mercedes-Benz точное соответствуют массе, мощности, максимальной скорости и другим техническим параметрам конкретных моделей «Мерседес-Бенц».

Так, в частности, коэффициент трения фрикционной накладки оригинальных тормозных колодок в условиях экстремальных температур (при частом интенсивном торможении, к примеру) оказался заметно выше, чем у аналогов.

Оригинальные колодки продемонстрировали Кт=0,43, в то время как неоригинальные колодки-аналоги смогли продемонстрировать коэффициент трения лишь на уровне 0,4−0,39. Другими словами, «неоригинал» банально хуже тормозит и в самый неподходящий момент подведет, став причиной ДТП из-за увеличенного тормозного пути.

Цикл сравнительных лабораторных испытаний подразумевал и тест на прочность соединения фрикционной накладки и металлической основы колодки. Этот параметр запчасти выходит чуть ли не на первый план в ситуации с экстренном замедлении машины, когда тормозные усилия резко увеличивают нагрузку на колодку и возникает опасность отрыва фрикционной накладки от металлической подложки. Какими печальными последствиями для людей и машины грозит разрушение тормозной колодки в аварийной ситуации, разъяснять, думаем, не нужно. Но даже если обойдется без ДТП, отвалившаяся фрикционная накладка может банально заклинить колесо. А это, в свою очередь, — прямая дорога к дорогостоящему ремонту, а может и полной замене всего поворотного кулака и даже привода!

Исследователи выяснили, что оригинальная колодка Mercedes-Benz выдерживает такие испытания гораздо лучше, чем неоригинал. Фрикционная накладка держится вплоть до уровня напряжения сдвига в 336 Н/см², а нефирменные аналоги разрушаются уже на 307 Н/см² и 309 Н/см².

Битва деталей Mercedes-Benz: испытание тормозных колодок. Про испытания других запчастей можно узнать на Youtube https://www.youtube.com/playlist?list=PLIjDQ0fHIFUYa8DDsJueYqfnMWgIyn00h.

Да и тормозной путь, как оказалось, у машины с установленным «неоригиналом» заметно длинней. Чтобы выяснить это, на гоночную трассу «Формулы-1» в Сочи вышли несколько идентичных седанов Мercedes-Benz с оригинальными и неоригинальными тормозными колодками. В ходе тестов машины тормозили «в пол» со скорости 100 км/ч. Фирменные колодки Mercedes-Benz продемонстрировали тормозной путь равный 37,2 метра. Неоригинал — в лучшем случае 39 метров. На пустой дороге лишние два метра тормозного пути не влияют ни на что. А в аварийной ситуации они оборачиваются разбитым «в хлам» багажником резко затормозившей перед вами машины. Или отправкой на больничную койку или на кладбище ребенка, неожиданно выскочившего на проезжую часть.

Характерно, что после заездов с экстренным торможением колодки даже выглядели по-разному. Оригинальные колодки Mercedes-Benz продемонстрировали равномерный износ фрикционной поверхности без сколов и трещин, а у неоригинальных наблюдались сегментальные повреждения фрикционного материала. У одного из аналогов даже произошло его отслоение от опорной пластины колодки! А это, как уже говорилось выше, первый шаг к заклиниванию колеса на полном ходу! Если такое происходит на скоростной трассе, то массовое ДТП с вылетом на «встречку», с погибшими и раненными, более чем вероятно.

По результатам описанных выше тестов можно сделать однозначный вывод: чтобы твой Mercedes всегда тормозил как Mercedes, стоит использовать только оригинальные колодки. Впрочем, этот принцип касается и других, не менее заметных автокомплектующих, например — колесных дисков.

Теоретически мы знаем, что легкосплавные диски Mercedes-Benz отличаются продуманным современным дизайном и полностью соответствуют техническим особенностям конкретных моделей автомобилей Mercedes-Benz. Они прочны, ударостойки и обладают небольшим весом. А их антикоррозийное покрытие обеспечивает прекрасные эстетические кондиции в течении многих лет.

Заметим, что и в этом случае можно доказать превосходство «оригинала» над неоригиналом с помощью наглядных сравнительных тестов.

В ходе одного из них на испытуемый диск сбрасывают груз массой 780 килограмм. Таким образом имитируется нагрузка, возникающая при наезде машины на препятствие — например, наезд на бордюр на скорости около 60 км/ч. От удара грузом 780 килограмм на оригинальном диске появились лишь малозаметные повреждения покрытия. Сам он остался цел и невредим. А неоригинальный диск не выдержал такого испытания и раскололся: его центральная часть отделилась от обода.

Согласитесь: обидно же, когда твоя машина просто задев бордюр одним колесом сразу же оказывается «на брюхе»! Мало того, что после этого практически гарантирован не дешевый ремонт подвески. Так еще и в аварию попасть из-за развалившегося диска (даже на 60 км/ч) — плевое дело!

Битва деталей Mercedes-Benz: испытание колесных дисков. Про испытания других запчастей можно узнать на Youtube https://www.youtube.com/playlist?list=PLIjDQ0fHIFUYa8DDsJueYqfnMWgIyn00h.

Следующий тест заключался в превышении штатной нагрузки на диск. Родной диск Mercedes-Benz спокойно справился с 150% перегруза. При этом, у одного из его неоригинальных конкурентов уже при 130% нагрузки ступичная часть отвалилась от ободной, а у другого откололась закраина обода. В любом случае при таких повреждениях диск придется отправить на помойку. Понятно, что никто специально не будет перегружать машину в полтора раза выше нормы. Такой тест лишь демонстрирует запас прочности и надежности дисков. Ведь они постоянно находятся под разнонаправленными динамическими нагрузками. А это — идеальные условия для возникновения усталостных напряжений и накопления микротрещин в толще металла. Поэтому, если изначальный запас прочности детали мал, то она развалится из-за этой самой усталости металла гораздо раньше положенного срока. Причем, как это почти всегда происходит по закону подлости, в самый неподходящий момент — на большой скорости или в десятках километров от ближайшего автомагазина!

Испытания на коррозийную стойкость в агрессивной соляной среде также показали преимущества оригинальных дисков Mercedes-Benz. В отличие от дисков-аналогов, на них не было обнаружено даже признаков начала коррозии.

Иначе говоря, и в области колесных дисков не стоит изменять оригинальным запчастям Mercedes-Benz.

Себе дороже!

27 июля 2017
1127