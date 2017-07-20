Спрос на электромобили в России не вырастет

Вот что сообщил Агентству городских новостей «Москва» сообщил президент РОАД Олег Мосеев:

– Я думаю, что вряд ли в ближайшее время мы увидим какие-то глобальные изменения в спросе, потому что цена высокая, инфраструктуры нет, выбор очень ограничен. На данный момент нет ни одного фактора, который каким-то образом говорил бы о том, что этот рынок будет дальше развиваться.

Портал «АвтоВзгляд» напоминает, что правительство Российской Федерации недавно внесло в Правила дорожного движения «экологические» поправки. Теперь в документе присутствуют такие слова, как «электромобиль», «гибридный автомобиль» и «Зона с ограничением экологического класса механических транспортных средств».