На пять месяцев УАЗ вводит режим неполной рабочей недели

Как сообщили агентству «Прайм» в пресс-службе производителя, несмотря на то, что УАЗ на протяжении последних лет демонстрировал стабильный уровень продаж на фоне значительных рыночных колебаний, в 2017 году наблюдается эффект проседания спроса в сегменте полноразмерных внедорожников. Их продажи сократились за шесть месяцев на 10%.

В сложившейся ситуации руководство компании предпочло сохранить костяк квалифицированных кадров, не снижать численность персонала за счет уменьшения количества рабочего времени. Социальные гарантии для работников УАЗ будут сохранены. Для обеспечения дополнительной занятости персонала желающим будут предложены временные вакансии в дочерних обществах и на вспомогательных производствах компании. На заводе надеются, что во втором полугодии 2017 года удастся увеличить портфель заказов, укрепить позиции на российском рынке и расширить экспортные поставки.

Таким образом при изменении ситуации режим неполной рабочей недели может быть отменен досрочно.