Porsche 718 Boxster GTS тестируют на Нюрбургринге

По данным издания Autocar, под капотом Porsche 718 Boxster GTS «поселится» 2,5-литровый турбированный двигатель мощностью в 380 л. с. Предполагается, что с этим мотором новинка сможет разгоняться до сотни за 4,2 секунды.

Помимо этого, родстер обзаведется усовершенствованным аэродинамическим обвесом, перелицованными бамперами и сдвоенными выхлопными трубами. Кроме того, штутгартцы модернизировали подвеску машины.

Предполагается, что премьера нового Porsche 718 Boxster GTS, как и Cayman GTS, состоится в ноябре на автосалоне в Лон-Анежелесе. Предварительные заказы официальные дилеры начнут принимать ближе к концу года, а первые автомобили доберутся до владельцев в начале 2018-го.