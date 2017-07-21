Стартуют продажи обновленного Skoda Rapid

Так, моторная гамма обновленного Skoda Rapid включает в себя три бензиновых двигателя мощностью 90, 110 и 125 л. с., агрегатированных — на выбор клиента — с пятискоростной «механикой», шестидиапазонным «автоматом» или семиступенчатым «роботом». Среди электронных ассистентов, отвечающих за безопасность, можно выделить систему стабилизации курсовой устойчивости ESC, трехточечные ремни с преднатяжителями, а также шесть подушек безопасности.

Впрочем, российские дилеры уже принимают предварительные заказы на посвежевший «Рапид», который в нашей стране продается в пяти комплектации, в том числе в «спортивной» версии Monte Carlo.

Приобрести лифтбэк в базовой комплектации Entry можно, заплатив от 604 000 рублей. Более интересное исполнение Active обойдется уже как минимум в 660 000 рублей, а Ambition — в 761 000. За топовую версию Style в автосалоне попросят не менее 807 000 рублей, а стартовый ценник Monte Carlo начинается от 847 000 рублей.