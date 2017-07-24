Когда состоится премьера Suzuki Swift Sport третьего поколения

Фото: Suzuki
Компания Suzuki готовит к премьере третью генерацию спортивного хетчбэка Swift Sport. Официальная премьера новинки состоится на автосалоне во Франкфурте, который пройдет с 14 по 24 сентября.
Виктория Базылева

Как сообщает пресс-служба российского офиса Suzuki, дебют Swift Sport состоится на Франкфуртовском автосалоне. По словам представителей, хетчбэк получил абсолютно новый дизайн. Кроме того, машина «подарит новые яркие эмоции любителям спортивного вождения». Однако никакие подробности относительно новинки в настоящее время не раскрываются.

По предварительным данным, Suzuki Swift Sport нового поколения «похудеет» на 200 килограммов и обзаведется новым турбированным двигателем — 1,4-литровым 138-сильным BoosterJet. А вот в качестве коробки передач выступит все те же шестиступенчатая «механика» и вариатор.

Остается лишь добавить, что в России модель Suzuki Swift Sport, как и Swift без «спортивного» шильдика, не продается. В нашей стране модельный ряд японской марки представлен кроссоверами Vitara и SX4, а также небольшим внедорожником Jimny.

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24 июля 2017
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