Штутгартцы клонировали гоночный Mercedes-Benz 190E 2.5—16 Evo II 1990 года

Как сообщает пресс-служба штутгартской компании, над седаном 190 E 2.5—16 Evolution II (W 201) трудились сотрудники заводского подразделения Mercedes-Benz Classic. Решение о создании двойника легендарной спортивной машины было принято с целью сохранения оригинальных автомобилей — ими штутгартцы рисковать не хотят.

Mercedes-Benz 190 E 2.5—16 Evolution II является одной из самых известных машин за всю историю серии DTM — выступавшие на этих автомобилях в 1992 году пилоты Клаус Людвиг, Курт Тиим и Бернд Шнайдер принесли команде по итогам сезона золото, серебро и бронзу.

Премьера «нового» 190E 2.5—16 Evo II состоится во время мероприятия Mercedes-Benz Classic Trackdays, в котором, помимо прочих, примут участие вице-чемпион DTM 1994—1995 годов Йорг ван Оммен, а также вице-чемпион DTM 1988 и 1993 годов Роланд Аш.