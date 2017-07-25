79-летняя пенсионерка разогнала Porsche Boxster GTS до 238 км/ч

По данным газеты Gazet Van Antwerpen, 79-летнюю автомобилистку лишили водительского удостоверения на три месяца и оштрафовали на 4000 евро. Именно такое наказание предусмотрено в Бельгии за подобные правонарушения.

Сама же «гонщица» объяснила свой поступок бессоницей — она решила, что поездка на Porsche Boxster GTS поможет ей победить ночной недуг. При этом на спидометр женщина не обращала никакого внимания, даже не задумываясь о том, с какой скоростью движется автомобиль. Однако своей вины жительница Бельгии не отрицает — она полностью согласна с вынесенным наказанием.

Напомним, что под капотом Porsche Boxster GTS «трудится» 3,4-литровый V6 мощностью в 330 л. с. и крутящим моментом в 370 Нм. До первой сотни родстер разгоняется за 4,7 секунды, в то время как его пиковая скорость достигает отметки в 279 км/ч.