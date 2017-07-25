Баварцы готовят к премьере BMW 7-й серии 40 Jahre

Баварцы выпустят 7-ю серию 40 Jahre ограниченным тиражом в 200 автомобилей — продажи новинки стартуют осенью нынешнего года. Юбилейную «семерку» можно будет заказать как в стандартной, так и в удлиненной модификации с любым силовым агрегатом. Иными словами, специальная серия 40 Jahre отличается от обычной версии лишь дизайнерским исполнением экстерьера и интерьера.

Так, покупатели смогут приобрести BMW 7-й серии 40 Jahre, открашенную в эксклюзивные цвета Frozen Silver или Petrol Mica. Юбилейная «семерка» оснащена дизайн-пакетом M Aerodynamics, включающим в себя перелицованные бамперы и черную решетку радиатора, а дополняют эффектный образ седана 20-дюймовые алюминиевые колесные диски. Что же до интерьера, то салон автомобиля отделан кожей Merino, а на пороги и задние стойки нанесены логотипы специальной серии.