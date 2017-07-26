MINI выпустит свой первый серийный электромобиль

Как сообщает издание Autocar, максимальная дальность хода электромобиля MINI, который может получить название Cooper E, составит более 400 километров. Известно, что производство модели наладят на заводе компании в Великобритании, однако трансмиссию для машин будут поставлять из Германии. Других подробностей о новинке в настоящее время нет.

Напомним, что в минувшем году британцы представили общественности свой первый автомобиль с гибридной силовой установкой — модификацию нового Countryman. Машину оснастили 1,5-литровым бензиновым турбодвигателем BMW и электромотором. К слову сказать, эта же система приводит в движение BMW 225xe Plug-in Hybrid.