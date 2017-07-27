BMW 2-й серии нового поколения останутся заднеприводными

Как сообщает портал BMW Blog, в основу BMW 2-й серии второй генерации ляжет все-таки модульная платформа CLAR, знакомая нам по «пятерке», «семерке» и другим моделям. Это говорит нам о том, что ведущими по-прежнему будут задние колеса.

Кроме того, по предварительным данным, свет увидит и 2-я серия Gran Coupe. Причем этот автомобиль построят на базе UKL, подразумевающей передний или полный привод.

Предполагается, что премьера BMW 2-й серии в кузове купе состоится не раньше 2020 года, в то время как кабриолет представят лишь в 2021-м.

Напомним, что на сегодняшний день баварская «двойка» купе продается по цене от 1 790 000 рублей. Обзавестись же Active Tourer можно, заплатив как минимум 1 680 000 рублей.