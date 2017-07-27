Ferrari предложила клиентам 15-летнюю гарантию на автомобили

Как сообщает портал Motor1, по программе продленной гарантии New Power владелец Ferrari может поменять неисправный двигатель, коробку передач, элементы подвески или рулевого управления в течение 15 лет. Однако нужно учитывать, что ремонт проведут бесплатно лишь в том случае, если клиент вовремя привозил машину к дилеру на техническое обслуживание и оплачивал все регламентные работы. Разумеется, программа распространяется на автомобиль и при условии смены владельца.

Напомним, что заводская гарантия на Ferrari действует в течение четырех лет с момента покупки машины. Каждый следующий год покрытия оплачивается клиентом дополнительно. А учитывая, что, как правило, пробег таких автомобилей спустя годы весьма небольшой, можно предположить, что New Power — это ничто иное, как инструмент ежегодного выкачивания денег. И даже если производителю придется заменить, к примеру, двигатель — ничего страшного, ведь владелец оплатил этот ремонт авансом, занося в кассу огромные суммы за ТО и продление этой самой гарантии.