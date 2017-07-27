Ferrari предложила клиентам 15-летнюю гарантию на автомобили

Фото: www.motor1.com
Три года назад Ferrari запустила сервисную программу New Power, которая представляет собой гарантию на основные узлы и агрегаты автомобиля в течение 12 лет с момента покупки. Теперь же представители компании объявили о том, что ее срок действия увеличен до 15 лет.
Виктория Базылева

Как сообщает портал Motor1, по программе продленной гарантии New Power владелец Ferrari может поменять неисправный двигатель, коробку передач, элементы подвески или рулевого управления в течение 15 лет. Однако нужно учитывать, что ремонт проведут бесплатно лишь в том случае, если клиент вовремя привозил машину к дилеру на техническое обслуживание и оплачивал все регламентные работы. Разумеется, программа распространяется на автомобиль и при условии смены владельца.

Напомним, что заводская гарантия на Ferrari действует в течение четырех лет с момента покупки машины. Каждый следующий год покрытия оплачивается клиентом дополнительно. А учитывая, что, как правило, пробег таких автомобилей спустя годы весьма небольшой, можно предположить, что New Power — это ничто иное, как инструмент ежегодного выкачивания денег. И даже если производителю придется заменить, к примеру, двигатель — ничего страшного, ведь владелец оплатил этот ремонт авансом, занося в кассу огромные суммы за ТО и продление этой самой гарантии.

автопродажи, авторынок, дилеры, производители, производство, автозаводы
27 июля 2017
183