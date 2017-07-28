Почему Toyota Fortuner не будет популярен в России

Фото: Toyota
Вот мы плачем, что на рынке остается все меньше и меньше настоящих внедорожников, а их место постепенно занимают кроссоверы. Что ж, Toyota вняла нашим горестям и везет в Россию совершенно новый вездеход. Вот только сомнительно, что ему здесь будут действительно рады.
Эдуард Раскин

На только что прошедшей презентации, где присутствовал и корреспондент портала «АвтоВзгляд», японцы кое-что рассказали о новом автомобиле — сделали это грамотно и убедительно. Вы хотели настоящих внедорожников без всяких там недосказанностей? Не вызывающих бесконечные споры о том, несущий у них кузов или все-таки интегрированная рама? Так вот, их есть у нас.

Полный привод с жестко подключаемой передней осью, понижающая передача, блокировка заднего дифференциала, дорожный просвет 225 мм и, конечно же, фетишизированная рама типа Heavy Duty. Главным конкурентом назначен Mitsubishi Pajero Sport. Вот правда цену не объявили. Все довольны, все аплодируют.

Однако же, стенания по чему-то безвозвратно утраченному не всегда равнозначны желанию это утраченное вернуть. На самом деле, любителей настоящих беспримесных внедорожников мало — просто они, как в том анекдоте, очень грамотно расставлены. А что касается обычного автовладельца, то нужен ли ему столь бескомпромиссный вездеход — большой вопрос.

Фото: Toyota

Если хотя бы раз в неделю не выбираться на жесткое бездорожье, то каждодневно терпеть невыразительную динамику, посредственную управляемость, ватный руль, солидный расход топлива, клевки носом при торможении и заваливания набок при поворотах — все это сильно смахивает на мазохизм. Хваленый Part-time выглядит форменным издевательством над горожанином XXI века, поскольку во включенном состоянии он не способен обеспечить адекватную верткость на улицах, а в выключенном делает ставший заднеприводным автомобиль совершенно беспомощным перед наледью и снеговыми наносами.

К дизельному мотору мощностью 177 л. с. и крутящим моментов 450 Нм претензий вроде как нет: его способностей худо-бедно хватит, чтобы протащить машину и по городским улицам, и по свежевспаханному полю — только вот кому туда охота лезть? По поводу же бензинового 163-сильного агрегата моментально возникает ассоциация с улиткой — не Джеймсом Мэем, а крайне неторопливым моллюском. Между прочим, Mitsubishi Pajero Sport, которого прочат в основные конкуренты «Форчунеру», оснащен постоянным полным приводом с блокировкой заднего дифференциала.

Фото: Toyota

Вероятно, найти свою аудиторию в России новичок все-таки может, но ее размер находится в прямой зависимости от цены. Если Toyota забудет о том, что она «почти премиальный» бренд и вставит в прайс-лист вменяемые цифры, то вполне возможно, что машину будут покупать. Например, при цене до 1 000 000 рублей Fortuner вполне сможет отобрать клиентуру у отечественного УАЗ «Патриот» — который, заметим кстати, конструктивно и является истинным конкурентом «японцу».

А если без ерничества, то ситуация действительно непростая. Официальный «старший брат» внедорожника — Land Cruiser Prado стоит 1 997 000 рублей в бензиновом варианте и 2 978 000 в дизельном. Примем к сведению, что 81% продаж приходится-таки на машины с дизелем. В то же время за Mitsubishi Pajero Sport, работающем на тяжелом топливе, просят 2 399 000 рублей. Таким образом, если Fortuner сделать достаточно доступным, он сможет увести покупателей у конкурента, но одновременно подорвет позиции Prado. Если же задрать ему цену и приблизить ее к уровню «Прадика», то последний, будучи более продвинутым технически и более привычным российским покупателям, не оставит «младшенькому» никаких шансов. Есть над чем подумать.

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28 июля 2017
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