Почему Toyota Fortuner не будет популярен в России

На только что прошедшей презентации, где присутствовал и корреспондент портала «АвтоВзгляд», японцы кое-что рассказали о новом автомобиле — сделали это грамотно и убедительно. Вы хотели настоящих внедорожников без всяких там недосказанностей? Не вызывающих бесконечные споры о том, несущий у них кузов или все-таки интегрированная рама? Так вот, их есть у нас.

Полный привод с жестко подключаемой передней осью, понижающая передача, блокировка заднего дифференциала, дорожный просвет 225 мм и, конечно же, фетишизированная рама типа Heavy Duty. Главным конкурентом назначен Mitsubishi Pajero Sport. Вот правда цену не объявили. Все довольны, все аплодируют.

Однако же, стенания по чему-то безвозвратно утраченному не всегда равнозначны желанию это утраченное вернуть. На самом деле, любителей настоящих беспримесных внедорожников мало — просто они, как в том анекдоте, очень грамотно расставлены. А что касается обычного автовладельца, то нужен ли ему столь бескомпромиссный вездеход — большой вопрос.