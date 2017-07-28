Toyota везет в Россию рамный внедорожник Fortuner

Фото: Сергей Федоров
Toyota официально подтвердила, что выводит на российский рынок свой новый рамный внедорожник Fortuner — его продажи стартуют в ноябре. Прайс-лист на новинку будет обнародован месяцем раньше, когда начнется прием заказов на автомобиль.
Сергей Федоров

Второе поколение Toyota Fortuner построено на платформе пикапа HiLux, от которого внедорожник унаследовал основные узлы и агрегаты, а также прочную лонжеронную раму. Впрочем, новинку отнюдь нельзя назвать точной технической копией японского «грузовичка»: у «Форчунера» задний мост подвешен не на рессорах, а на пружинах, а вместо задних тормозных барабанных механизмов — дисковые.

Кроме современного 2,8-литрового турбодизеля мощностью 177 л. с. с крутящим моментом 450 Нм, известного по «Хайлаксу», на внедорожник также устанавливается надежная, проверенная временем 163-сильная бензиновая «четверка» объемом 2,7 л. С этим мотором сочетаются шестиступенчатые механическая и автоматическая коробки передач, а с дизелем — исключительно «автомат».

Фото: Сергей Федоров

Полный привод — типа Part-Time, с жестко подключаемой передней осью, понижающей передачей и блокировкой заднего дифференциала. Режим «4х4» можно задействовать на ходу, при скорости до 100 км/час. В связи с этим надо упомянуть, что основной конкурент Fortuner — внедорожник Mitsubishi Pajero Sport — оснащен более продвинутой трансмиссией Super Select с режимом постоянного полного привода.

Тойотовский внедорожник выпускается в пяти- и семиместном вариантах исполнения, но у нас будет продаваться исключительно более вместительная модификация. Цены на машину представители компании пока не называют, но намекают, что базовая версия будет стоить чуть дешевле, чем стартовый прайс на Pajero Sport, который начинается от 2 399 000 рублей. По поводу комплектаций информации тоже нет. Зато известно, что на Fortuner можно будет заказать такие опции, как электропривод пятой двери, светодиодную оптику, запуск двигателя с кнопки, мультимедийную систему Toyota Touch2, камеру заднего вида и кожаный салон.

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28 июля 2017
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