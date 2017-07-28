Toyota везет в Россию рамный внедорожник Fortuner

Второе поколение Toyota Fortuner построено на платформе пикапа HiLux, от которого внедорожник унаследовал основные узлы и агрегаты, а также прочную лонжеронную раму. Впрочем, новинку отнюдь нельзя назвать точной технической копией японского «грузовичка»: у «Форчунера» задний мост подвешен не на рессорах, а на пружинах, а вместо задних тормозных барабанных механизмов — дисковые.

Кроме современного 2,8-литрового турбодизеля мощностью 177 л. с. с крутящим моментом 450 Нм, известного по «Хайлаксу», на внедорожник также устанавливается надежная, проверенная временем 163-сильная бензиновая «четверка» объемом 2,7 л. С этим мотором сочетаются шестиступенчатые механическая и автоматическая коробки передач, а с дизелем — исключительно «автомат».