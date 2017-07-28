В Лондоне представили Rolls-Royce Phantom восьмого поколения

Инженеры Rolls-Royce нанесли на кузов нового Phantom специальное двухслойное лаковое покрытие толщиной в 6 мм, а при разработке конструкции применили более 130 кг звукоизоляционных материалов. Кроме того, участки пола и перегородка кузова были укреплены сплавом из двух слоев, между которыми помещены тяжелая пена и войлок, сообщает пресс-служба британской марки.

Благодаря использованию новой модульной платформы Rolls-Royce Phantom восьмой генерации сильно «похудел», однако стал на 30% жестче своего предшественника. Под капотом седана «поселился» 6,8-литровый турбированный V12 мощностью 571 л. с. и 900 Нм крутящего момента. А агрегатируется мотор с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач ZF. До сотни новинка разгоняется за 5,3 секунды, а ее пиковая скорость достигает отметки в 250 км/ч.

Стоит отметить, что в списке оснащения Rolls-Royce Phantom значится система кругового обзора и ночного видения, адаптивный круиз-контроль, система распознавания пешеходов с функцией экстренного торможения и другие опции. Помимо этого, седан может похвастать точкой доступа Wi-Fi, проекционным экраном и 12,3-дюймовым цветным TFT-дисплеем панели приборов.